"Опричники Путіна": як Пригожин та Кадиров провокують конфлікт у Кремлі і чим це загрожує РФ

Засновник приватної військової компанії "Вагнер", "кухар Путіна" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угрупованням військ "Центр" Олександра Лапіна. Паралельно Пригожин створив потужну військову структуру, яка знаходиться поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

ТСН.ua розбирався, як Пригожин і Кадиров провокують конфлікт у військовому керівництві Росії, яка роль ПВК "Вагнер" у війні та які проблеми для Кремля можуть створити непідконтрольні приватні армії путінського оточення.

Вірні "опричники" чи загроза "царю"?

Євген Пригожин за підтримки Рамзана Кадирова активно критикує військове керівництво. 27 жовтня він заявив, що єдиний, хто "ефективно діє" під час вторгнення Росії в Україну — це найманці, тому що вони пройшли вже "десятки воєн". І, на відміну штатної армії, мають бойовий досвід.

"А багато хто з тих, хто є так званими кадровими [військовими], не навчилися нічому, окрім як каблуками клацати, цацки носити та гарні доповіді писати", — цитує бізнесмена його прес-служба.

Засновник "Вагнера" також заявляв, що займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Білгородській області. Мовляв, заради того, щоб російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці. Тим часом міноборони РФ обмежено у своїх публічних заявах.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін на своєму Youtube-каналі зазначив, що Пригожин та Кадиров претендують на роль "головної опори" президента РФ Володимира Путіна. На його думку, "це якесь створення прообразу преторіанців, які мають захищати особисто Путіна".

"Підвищення Кадирова, тепер уже генерал-полковника — у протистоянні з армією, з командуючим напрямком "Центр" Лапіним він узяв гору. Пригожин, який його підтримав, теж веде свою вендетту частково з міноборони, частково з якимись адміністративними силами, які виступають проти нього. Але очевидне піднесення цих двох. Тріумвірат, який виникає — Путін і дві ці особи, які і без цього мали певний обсяг влади", — зазначив російський правозахисник.

Як підкреслив Фейгін, війна зробила із засновника ПВК "Вагнер" та лідера Чечні майже незамінних осіб:

"Пригожин — хвацький тип, а цей — дикий. Вони утворюють групу, яка підштовхує Росію до прірви".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Євген Пригожин намагається "загравати" з народом, критикуючи еліти, а в Росії це дозволено лише "царю" — тобто Путіну. За його словами, "це загравання з народом – вкрай небезпечна історія для Путіна".

Як зазначив радник ОПУ, в історії Європи було три схеми "цар-бояри-народ":

Російська схема – цар із народом проти бояр;

Німецька схема – цар та бояри проти народу;

Французька схема – народ та бояри проти царя.

На думку Арестовича, якщо у Росії хтось починає загравати з народом, це означає лише одне — що він претендує на роль "царя".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з Марком Фейгіним назвав Кадирова та Пригожина "опричниками", які підкоряються "царю" Путіну і діють з його схвалення. Він упевнений, що "жодних антипутинських настроїв у цієї парочки немає".

"Цілком очевидно, що генерал Лапін — проміжна мета цієї атаки, а удар був по генштабу. Це було публічно заявлено тим самим Пригожиним, Кадировим. Говорили — ось бездарний генерал Лапін, його прикриває нагорі генштаб. "Запитали Пєскова – а чого це вони тут на генералів? Пєсков відповів – це шановні люди, що хочуть, те кажуть, у нас свобода слова. Вочевидь, це було санкціоновано згори", - пояснив Яковенко.

За словами російського журналіста, після поразок армії РФ Путін намагається знайти відповідальних і тому "влаштував облаву" на генералів генштабу РФ.

"Тобто ніякий це не удар по Путіну (усунення Лапіна — ред.)", — вважає Яковенко.

Військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів на каналі Freedom, що наразі Євген Пригожин "намагається не лише робити зауваження тим чи іншим воєначальникам російської армії, а й безпосередньо дискутує та досить різко заперечує головнокомандувачу російської армії Володимиру Путіну".

При цьому Селезньов вважає, що спроби засновника ПВК "Вагнер" взяти під контроль військове командування РФ нічим добрим не завершаться:

"Кожен вважає себе стратегом, бачачи бій здалеку. Я думаю, це твердження можна до певної міри адресувати Євгену Пригожину. Одна справа займатися забезпеченням, маючи відповідні ресурси, найманців приватної військової компанії, а інша справа — забезпечувати всю махину російської армії, включаючи її неповоротку корумповану логістичну складову. Думаю, що спроба Пригожина підмінити своєю армією дії російської окупаційної армії приречена на неуспіх. Але якщо вже перебувають у такій ілюзії Пригожин і його візаві Рамзан Кадиров, нехай вони в цій ілюзії перебувають надалі".

Роль "Вагнера" у війні

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що чисельність приватної армії "Вагнера" сягає 30 тисяч особового складу зі 170 тисяч російських окупантів в Україні.

Селезньов повідомив, що найманці у ПВК "Вагнер" достатньо мотивовані, хоч і не мають серйозного досвіду бойової підготовки.

"Незважаючи на втрати в бойових порядках, йдуть вперед, знову отримують поранення або гинуть від артилерійського вогню українських Сил оборони. У зведенні Генерального штабу ЗСУ за минулу добу найбільші втрати російська окупаційна армія зазнала на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Саме на Бахмутському напрямку діють підрозділи ПВК "Вагнер", — наголосив він.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин все частіше критикує російські міноборони, щоб приховати відсутність перемог своїх найманців під Бахмутом. Бої там тривають з літа, але суттєвих успіхів "вагнерівці" не досягли, а натомість зазнають втрат.

Зазначимо, що Євген Пригожин почав масово залучати до бойових дій в Україні російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених, яких вербують у колоніях. До лав ПВК беруть усіх підряд — бізнесмен завербував навіть маніяка-канібала. Тим, хто погодиться піти воювати, він обіцяє помилування за півроку. Втім, "вагнерівці", які потрапили в український полон, розповідають, що командування використовує поповнення як "гарматне м'ясо".

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що у "Вагнері" є чіткий розподіл на солдатів-найманців та зеків.

"Ніхто не скасовував внутрішню градацію. Це можна назвати дідівщиною, як завгодно. Внутрішня ієрархія, звичайно ж, існує. Я впевнений, що ті, хто підписали контракт, хто воюють за гроші, йдуть позаду тих, кого пригнали в добровільно-примусовому порядку — тих самих в'язнів", — розповів експерт на каналі Freedom.

Оточення Путіна готується до громадянської війни?

Російський журналіст Ігор Яковенко зазначає, що Кадиров і Пригожин створили фактично приватні армії. Це може свідчити про їхню підготовку до можливої громадянської війни після падіння путінського режиму.

"Гвинтівка народжує владу. Якщо є в тебе якась кількість людей, які підкоряються тобі і тільки тобі, не виконають жодного наказу, крім твого — значить, ти маєш владу. Таку владу має Кадиров. До війни в нього було до 25 тисяч "багнетів", зараз суттєво більше. Він може і 100 тисяч поставити – це невелика проблема з його фінансами... Що стосується Пригожина – у нього зараз найбоєздатніша частина російської армії", — зазначив журналіст.

На його думку, Пригожин і Кадиров "розуміють, що путінському режиму настає "пухнасте північне звірятко", і готуються до життя після Путіна".

"І того, і другого люто ненавидять федеральні силові структури — і ФСБ, і Росгвардія, і поліція, і армія. Вони розуміють, що треба убезпечити себе, створюють свої серйозні військові підрозділи і готуються до смути — майбутньої громадянської війни після кінця путінського режиму", — заявив Яковенко.

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Радник ОПУ Олексій Арестович вважає посилення приватних армій ознакою швидкого розвалу Росії:

"У мене виникає питання: а скільки зараз у РФ армій. Збройні сили, армія Кадирова, Росгвардія, армія Пригожина. Багато армій вже є, багато суб'єктів починає проявлятися. У результаті буде багато різних країн", – каже радник ОПУ.

На його думку, незабаром РФ стане справжньою федерацією.

"Ми не можемо говорити про єдині збройні сили РФ, а про велику кількість армій. Росія приблизно воює вісьмома арміями. У кожної є політичне крило. Незабаром з'явиться медійне забезпечення. РФ стрімко починає розповзатися як мокрий папір. Дефрагментація Росії почалася", — зазначив Арестович. .

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