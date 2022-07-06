Оприлюднено детальні мапи бойових дій на Чернігівщині: як наступала та втікала армія Росії

Чернігівська обласна прокуратура оприлюднила мапи бойових дій, які відбувалися на Чернігівщині під час військового вторгнення, та як втікала російська армія.

На мапах детально показано напрямки наступу армії РФ, етапи вторгнення до регіону, операції російських військових та інше в період від 24 лютого до 6 квітня.

Мапи із планами нападу росіян опублікувало Суспільне Чернігів, посилаючись на обласну прокуратуру.

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Відповідно до оприлюдненої інформації, спроба Росії окупувати Чернігівщину складалася з декількох етапів:

Перший - вторгнення.

Другий - спроба зайти до Чернігова.

Третій - блокування міста Чернігів з заходу та південного заходу.

Четвертий - переправа через р. Десна, блокування з півдня.

Мапа бойових дій (9 фото)

Не досягнувши поставлених цілей, 6 квітня Росія повністю відвела свої війська з Київської та Чернігівської областей та перекинула на схід і південь України.

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