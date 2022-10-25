Оприлюднено прізвища 33 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України

Розслідувачі виявили секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії і дізналися, хто до нього належить.

Спільне розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel виявило групу із понад 30 військових інженерів, які проживають і працюють у Москві за адресою Знам'янка, 19. Це офіційна адреса Генштабу Збройних сил Росії.

Результати розслідування опубліковані у виданні The Insider.

Розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГОЦ генерал-майора Роберта Баранова від 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Виявилося, що щоразу перед запуском ракет йому телефонували з номера полковника Ігоря Багнюка, який також зареєстрований на Знам'янці, 19.

Вивчення дзвінків самого Багнюка показало, що він спілкувався із понад двома десятками військових інженерів та айтішників з ГОЦ. Розслідувачі дійшли висновку, що саме він очолює спецпідрозділ.

На основі повторюваних дзвінків було ідентифіковано персональний склад команди із 33 військових інженерів, які розподілені на три групи - кожна з них програмує траєкторії польоту одного конкретного типу ракет:

ЗМ-14 ("Калібр", морського базування) - Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза ;

та ; 9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування) - Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Вєдєнов ;

; Х-101 (повітряного базування) - Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслан Мінков.

Телефонні записи Багнюка і його підлеглих за кілька тижнів до ударів по енергетичній інфраструктурі України 10 жовтня показують, що з 2 жовтня була підвищена активність дзвінків, свого піку вона досягнула 9 жовтня. В останній день перед ударами інженерам-навідникам було зроблено 11 дзвінків.

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Це свідчить про те, що удар планувався за тиждень до його нанесення, що відповідає розвідувальній інформації, отриманій українською владою.

Також це означає, що атака на енергетичну інфраструктуру України не могла бути наслідком підриву Керченського мосту в Криму 8 жовтня 2022 року.

Найбільш ранні дзвінки між Багнюком і генералом Барановим, як встановили журналісти, датуються 13 березня 2022 року: вони двічі розмовляли між 10:00 і 10:30. Цього ранку Росія завдала удару ракетами Х-101 і "Калібр" по військовому полігоні під Львовом.

Журналістам вдалося поспілкуватися із кількома фігурантами розслідування. Всі вони підтвердили, що телефонні номери воєнні злоналежать саме їм, але заперечували, що працюють у ГОЦ і причетні до обстрілів України.

Нагадаємо, 10 жовтня РФ завдала ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 регіонах України. В результаті масштабної атаки руйнувань зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. На місцях "прильотів" виникло понад 30 пожеж, які ліквідували рятувальники.

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