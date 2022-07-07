Оптимістичні терміни завершення війни та критичний стан здоров’я Горбачова: головні новини ночі 7 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 7 липня:
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться впродовж 2,5 року. Читати далі –>
- Стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився. Читати далі –>
- Окупанти намагалися вибити з військовополонених "азовців" неправдиві свідчення про командирів полку. Читати далі –>
- У Мережі опубліковано відео невдалих запусків ракет з території Бєлгородської області РФ. Читати далі –>
- В американському штаті Південна Дакота захмарене небо раптово набуло незвичайного кольору під час вечірньої грози з блискавками. Читати далі –>
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