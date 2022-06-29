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Опублікована актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

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Опублікована актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: Getty Images

Міноборони Великої Британії опублікувало 29 червня актуальну мапу бойових дій в Україні.

Так, російські окупанти на сході України ведуть наступальні дії та атакують з артилерії позиції ЗСУ цивільніоб'єкти.

Відповідна мапа опублікована в офіційному Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення до України триває", – зазначається у повідомленні.

Російські загарбники сконцентрувалися здебільшого на Бахмутському та Лисичанському напрямках. Головна мета армії РФ там – оточення українських військових біля Лисичанська.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове.

ЗСУ продовжують впевнено просуватися на Херсонському та Запорізькому напрямках. Проте російські військащосили намагаються завадити їм, тож задля цього ведуть постійні артилерійські та ракетні обстріли населених пунктів у південній оперативній зоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що мета президента РФ Володимира Путіна – знищити українські міста та вдарити по країнах Балтії, Молдові та Польщі.

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