Опублікована актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало 29 червня актуальну мапу бойових дій в Україні.
Так, російські окупанти на сході України ведуть наступальні дії та атакують з артилерії позиції ЗСУ цивільніоб'єкти.
Відповідна мапа опублікована в офіційному Twitter-акаунті британського оборонного відомства.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення до України триває", – зазначається у повідомленні.
Російські загарбники сконцентрувалися здебільшого на Бахмутському та Лисичанському напрямках. Головна мета армії РФ там – оточення українських військових біля Лисичанська.
Водночас на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове.
ЗСУ продовжують впевнено просуватися на Херсонському та Запорізькому напрямках. Проте російські військащосили намагаються завадити їм, тож задля цього ведуть постійні артилерійські та ракетні обстріли населених пунктів у південній оперативній зоні.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 29, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/AWMsp85HTF
#StandWithUkraine pic.twitter.com/WbRO8OdzTe
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що мета президента РФ Володимира Путіна – знищити українські міста та вдарити по країнах Балтії, Молдові та Польщі.