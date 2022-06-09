Опублікована свіжа мапа боїв в Україні: як за тиждень змінилася ситуація на фронтах

Опублікована свіжа мапа боїв в Україні: як за тиждень змінилася ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало 9 червня оновлену мапу бойових дій в Україні, яка свідчить про суттєві зміни на деяких ділянках фронту.

За останніми даними, ситуація в Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою.

Відповідну мапу британське відомство опублікувало в офіційному Twitter-акаунті.

На півдні Харківської області тривають активні бойові дії. На цих напрямках українські військові продовжують утримувати позиції та завдають втрат російським окупантам.

Також читайте До Одеської області можуть проникнути російські ДРГ через гирло Дунаю – речник ОВА

За останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Порівнюючи теперішні дані з даними мапи бойових дій станом на 1 червня, можна сказати, що російські війська надалі захоплюють населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас значно зменшилася територія "сірої" зони. Проте українські захисники продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/U3rZXS5xfX



#StandWithUkraine pic.twitter.com/IEP8dWNWX1 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 9, 2022

Нагадаємо, 9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня на фронті до сотні бійців, ще 500 зазнають поранень.

Читайте також:

Мапа війни за 9 червня: битва за Сєвєродонецьк та мінометні обстріли Чернігівщини