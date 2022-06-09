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Опублікована свіжа мапа боїв в Україні: як за тиждень змінилася ситуація на фронтах

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Опублікована свіжа мапа боїв в Україні: як за тиждень змінилася ситуація на фронтах

Фото: ТСН.ua

Міноборони Великої Британії опублікувало 9 червня оновлену мапу бойових дій в Україні, яка свідчить про суттєві зміни на деяких ділянках фронту.

За останніми даними, ситуація в Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою.

Відповідну мапу британське відомство опублікувало в офіційному Twitter-акаунті.

На півдні Харківської області тривають активні бойові дії. На цих напрямках українські військові продовжують утримувати позиції та завдають втрат російським окупантам.

За останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Порівнюючи теперішні дані з даними мапи бойових дій станом на 1 червня, можна сказати, що російські війська надалі захоплюють населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас значно зменшилася територія "сірої" зони. Проте українські захисники продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.

Нагадаємо, 9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня на фронті до сотні бійців, ще 500 зазнають поранень.

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