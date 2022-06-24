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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: які події на фронтах

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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: які події на фронтах

Фото: Офіс президента України

Станом на 24 червня на сході України тривають запеклі бойові дії. Там російські окупанти йдуть у наступ відразу на кількох напрямках.

Так, за даними Міноборони Великої Британії, загарбники продовжують наступ на чотирьох напрямках.

Про це відомство повідомило в Мережі, опублікувавши нову мапу бойових дій в Україні.

Зазначається, що бойові дії посилилися в Харківській області.

Водночас українські захисники завдають контрударів на східному та південному напрямках. Українські Збройні сили також змогли відтіснити російську армію в Запорзькій області.

Нагадаємо, за даними джерел у розвідці США, американська влада не очікує, що нове нещодавно передане українським силам озброєння включно з HIMARS негайно змінять ситуацію на полі бою.

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