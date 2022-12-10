Опубліковане небачене досі відео з Ірпеня з кадрами знищення кемеровського СОБРу

Окупанти були розбиті під час спроби просування з Ірпеня в напрямку Києва.

У Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовані події в Ірпені 25 лютого, а саме охоплена вогнем колона російського СОБРу з міста Кемерово.

Відповідний відеозапис опублікував журналіст Андрій Неліпа.

"Ірпінь, 25 лютого 2022 року, вже історичне відео, яке раніше не публікувалося", – йдеться в підписі до ролика.

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Там також вказано, що колона кемеровського СОБРу була "накрита" під час спроби ворога перейти міст із подальшим прямуванням на Київ. Так, були знищені БМП та "Кунги".

Російські засоби масової пропаганди тоді інформували, що загинули щонайменше 42 працівники СОБР із Кемеровської області, серед яких був очільник загону Костянтин Огій із позивним "Абатом".

Ірпінь, 25 лютого 2022 року, вже історичне відео, яке раніше не публікувалося. Палаюча колона кемеровського СОБРу рашистів , накрита при спробі перейти через міст. Бехи, кунги, йшли на Київ, "наводить порядок" Андрій Неліпа Опубліковано Illya Ayzin Субота, 10 грудня 2022 р.

Нагадаємо, російські війська зайшли до Ірпеня у перші дні повномасштабного вторгнення, а звільнити місто вдалося 28 березня.

Внаслідок нападу РФ в Ірпені було пошкоджено 71% території, а саме понад тисячу будівель. У Мережі також були опубліковані моторошні кадри з понівеченого Ірпеня, зроблені з висоти пташиного польоту.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповідав, як російські загарбники жорстоко вбивали мирних жителів міста. Зокрема, одного разу росіяни розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.

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