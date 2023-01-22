Опубліковане перше фото IRIS-T в Україні: комплекс збив 100% цілей під час бойового хрещення

Зенітник розповів, що IRIS-T – справді сучасний, потужний та ефективний комплекс.

Український зенітник Вадим, який знищує російські ракети та дрони з допомогою IRIS-T, розповів, що під час бойового хрещення у жовтні комплекс збив 100% цілей.

Про це повідомляє "АрміяInform".

Технік зенітної ракетної обслуги зенітної ракетної батареї Вадим – один із тих, хто пройшов навчання роботі з IRIS-T в Німеччині. За словами бійця, очікування від використання новітньої установки виправдались: "Ви ж самі бачите результати!"

"Німецький комплекс дійсно сучасний, потужний та ефективний. Вже під час першого бойового хрещення у жовтні минулого року комплекс збив 100% цілей – це переважно крилаті ракети", – розповів Вадим.

За словам бійця, на початку повномасштабної війни його розрахунок працював на "Бук-М1".

"Спочатку ми стояли в районі Чорнобиля, потім перебазувались в інший район. Коли запропонували поїхати на навчання до Німеччини й опанувати нову техніку, погодився без роздумів", – розповів зенітник.

Він зазначив, що надходження IRIS-T суттєво посилило українську ППО. Але такої зброї треба більше для повного захисту великих територій України.

"Потрібні й NASAMS, і IRIS-T та інші потужні комплекси. Ми ж своєю чергою без проблем опануємо нові комплекси й зробимо усе можливе, аби не пропустити жодного ворожого об’єкту", – запевнив Вадим.

Фото: "АрміяInform"

Нагадаємо, у грудні мер Києва Віталій Кличко розповів, як IRIS-T показує вражаючі результати роботи в небі над областю, захищаючи її від російського ракетного тероризму.

Зауважимо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги для Україні на 1 млрд євро. Зокрема, до цього пакета увійдуть системи IRIS-T з ракетами до них.

Додамо, що саме IRIS-T, а також системи ППО Patriot і NASAMAS міністр оборони України назвав Олексій Резніков серед списку озброєння, необхідного для перемоги у війні.

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