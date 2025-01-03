Опубліковані нові нотатки бійця КНДР: стало відомо про страшний наказ

Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу РФ, щоб ті набралися бойового досвіду та були у готовими до потенційної війни.

З чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця випливає, що бійці з КНДР, які воюють на боці Росії проти України, мають наказ виконувати завдання навіть ціною власного життя.

Про це повідомили у Силах спецоперацій України.

Запис у нотатнику ліквідованого спецпризначенця з КНДР Гьонг Хонг Джонга свідчить про те, що його країна відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у готовими до потенційної війни.

Зазначається, що північнокорейські війська мають наказ виконувати завдання навіть ціною власного життя. Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії.

Українські ССО опублікували черговий переклад запису з нотатника північнокорейського спецпризначенця, який був ліквідований у Курській області:

"[підпункт трикутник] Задача: Водночас, найважливіший з них (фронтів) – фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача – боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил – готовність на випадок війни. Гасло. "Всі сили – на завершення підготовки до війни!", цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це – бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів".

В ССО зазначили, що не можуть оприлюднити частину інформації, оскільки вона має чутливий характер та є засекреченою.

У записах бійця також йдеться:

"Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті – це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду".

Нотатки ліквідованого північнокорейського спецпризначенця / Фото: ССО

Записи з нотатника бійці КНДР прокоментував керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко:

"Від самого початку казав, що мета Кіма – досвід сучасної війни для використання його на Корейському півострові, зокрема і для дронових провокацій в прикордонні з Південною Кореєю для початку".

До слова, у ГУР Міноборони України повідомили, що російські спецслужби отримали наказ не допустити потрапляння солдатів з КНДР до українського полону. Росіяни навіть розстрілюють поранених північнокорейських бійців, щоб уникнути цього.

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