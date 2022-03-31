Опублікований список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські

Також кожному такому каналу дана характеристика.
Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список ворожих Telegram-каналів, які вдають, що мають проукраїнську позицію.
Про це йдеться в повідомленні Центру в Мережі 31 березня.
Там зауважили, що вже публікували ворожі Telegram-канали, принципи їхньої діяльності та засоби впливу. Проте канали теж вимушені були пристосуватися та змінили свою тактику.
В Центрі зазначили, що російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції.
"Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоб кожен інформаційний терорист був покараний", – наголошується в повідомленні.
Список таких Telegram-каналів:
- Наглый
- MediaKiller
- Pavlovsky News
- Глазами Украинца
- Klymenko Time
Нагадаємо, російські хакери атакували НАТО та збройні сили деяких східноєвропейських країн.
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