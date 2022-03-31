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Опублікований список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські

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Опублікований список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські

Getty Images

Також кожному такому каналу дана характеристика.

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список ворожих Telegram-каналів, які вдають, що мають проукраїнську позицію.

Про це йдеться в повідомленні Центру в Мережі 31 березня.

Там зауважили, що вже публікували ворожі Telegram-канали, принципи їхньої діяльності та засоби впливу. Проте канали теж вимушені були пристосуватися та змінили свою тактику.

В Центрі зазначили, що російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції. 

"Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоб кожен інформаційний терорист був покараний", – наголошується в повідомленні.

Список таких Telegram-каналів:

  • Наглый
  • MediaKiller
  • Pavlovsky News
  • Глазами Украинца
  • Klymenko Time
Фото: Центр протидії дезінформації / ©
Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, російські хакери атакували НАТО та збройні сили деяких східноєвропейських країн.

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