Опубліковано повний список загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Миколаївській ОДА

29 березня окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській ОДА.

Миколаївська обласна державна адміністрація опублікувала список загиблих в результаті ракетного удару по будівлі 29 березня.

Про це повідомила пресслужба ОДА у Facebook.

"Зранку 29 березня внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва було зруйновано будівлю облдержадміністрації. Мирні люди, які виконували свою роботу, стали жертвами жорстокого злочину російських окупантів", - йдеться у дописі.

Список загиблих:

Аркушенко Владислав Олександрович – військовослужбовець в/ч 3039

Бінчева Марія Йосипівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Бойко Олександр Олександрович – директор КП "Госптехобслуговування"

Бучковська Анжеліка Мирославівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Гавриш Оксана Вікторівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Григоренко Ірина Сергіївна – співробітниця Департаменту фінансів

Деменнікова Тетяна Анатоліївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Долгова Анастасія Олегівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області

Заблоцька Ольга Григорівна – співробітниця управління інфраструктури

Капуста Зульфія Мукаддасівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Кондратенко Дмитро Іванович – військовослужбовець Держспецзв'язку

Кочетова Ірина Володимирівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Лавриненко Наталія Володимирівна – співробітниця Департаменту фінансів

Лисик Валерія Олександрівна – співробітниця відділу забезпечення діяльності керівництва апарату

Литвинов Андрій Іванович – співробітник сектора контролю апарату

Лютов Владислав Ігорович – військовослужбовець територіальної оборони

Мотельчук Володимир Сергійович – військовослужбовець територіальної оборони

Обеременко Кирило Васильович – військовослужбовець в / ч 3039

Олійник Дмитро Олегович – військовослужбовець територіальної оборони

Оплят Костянтин Вікторович – військовослужбовця територіальної оборони

Острянин Дмитро Володимирович – військовослужбовець територіальної оборони

Павлюк Петро Степанович – військовослужбовець територіальної оборони

Попова Світлана Миколаївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Салніс Антон Дмитрович – військовослужбовець територіальної оборони

Солонара Артем Олегович – співробітник Департаменту фінансів

Степасюк Андрій Васильович – військовослужбовець територіальної оборони

Токарєв Володимир Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039

Торхова Надія Олександрівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області

Турбіна-Хлопіна Олена Михайлівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики

Тянулін Андрій Євгенович – співробітник КП "Миколаївська обласна варта"

Фарафонов Сергій Вікторович – військовослужбовець територіальної оборони

Федоров Максим Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039

Хаїтов Станіслав В'ячеславович – співробітник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату

Хомровий Микола Олександрович – співробітник сектора мобілізаційної роботи апарату Миколаївської обласної військової адміністрації

Чернявський Андрій Володимирович – військовослужбовець Держспецзв'язку

Шамраєв Віталій Володимирович – співробітник відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Шамонін Сергій Євгенович – військовослужбовець територіальної оборони.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по по дев'ятиповерховій будівлі будинок Миколаївської облдержадміністрації.

Читайте також: