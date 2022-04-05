Опубліковано повний список загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Миколаївській ОДА

29 березня окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській ОДА.
Миколаївська обласна державна адміністрація опублікувала список загиблих в результаті ракетного удару по будівлі 29 березня.
Про це повідомила пресслужба ОДА у Facebook.
"Зранку 29 березня внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва було зруйновано будівлю облдержадміністрації. Мирні люди, які виконували свою роботу, стали жертвами жорстокого злочину російських окупантів", - йдеться у дописі.
Список загиблих:
- Аркушенко Владислав Олександрович – військовослужбовець в/ч 3039
- Бінчева Марія Йосипівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Бойко Олександр Олександрович – директор КП "Госптехобслуговування"
- Бучковська Анжеліка Мирославівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Гавриш Оксана Вікторівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Григоренко Ірина Сергіївна – співробітниця Департаменту фінансів
- Деменнікова Тетяна Анатоліївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Долгова Анастасія Олегівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області
- Заблоцька Ольга Григорівна – співробітниця управління інфраструктури
- Капуста Зульфія Мукаддасівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Кондратенко Дмитро Іванович – військовослужбовець Держспецзв'язку
- Кочетова Ірина Володимирівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Лавриненко Наталія Володимирівна – співробітниця Департаменту фінансів
- Лисик Валерія Олександрівна – співробітниця відділу забезпечення діяльності керівництва апарату
- Литвинов Андрій Іванович – співробітник сектора контролю апарату
- Лютов Владислав Ігорович – військовослужбовець територіальної оборони
- Мотельчук Володимир Сергійович – військовослужбовець територіальної оборони
- Обеременко Кирило Васильович – військовослужбовець в / ч 3039
- Олійник Дмитро Олегович – військовослужбовець територіальної оборони
- Оплят Костянтин Вікторович – військовослужбовця територіальної оборони
- Острянин Дмитро Володимирович – військовослужбовець територіальної оборони
- Павлюк Петро Степанович – військовослужбовець територіальної оборони
- Попова Світлана Миколаївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Салніс Антон Дмитрович – військовослужбовець територіальної оборони
- Солонара Артем Олегович – співробітник Департаменту фінансів
- Степасюк Андрій Васильович – військовослужбовець територіальної оборони
- Токарєв Володимир Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039
- Торхова Надія Олександрівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області
- Турбіна-Хлопіна Олена Михайлівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
- Тянулін Андрій Євгенович – співробітник КП "Миколаївська обласна варта"
- Фарафонов Сергій Вікторович – військовослужбовець територіальної оборони
- Федоров Максим Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039
- Хаїтов Станіслав В'ячеславович – співробітник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату
- Хомровий Микола Олександрович – співробітник сектора мобілізаційної роботи апарату Миколаївської обласної військової адміністрації
- Чернявський Андрій Володимирович – військовослужбовець Держспецзв'язку
- Шамраєв Віталій Володимирович – співробітник відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Шамонін Сергій Євгенович – військовослужбовець територіальної оборони.
Нагадаємо, 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по по дев'ятиповерховій будівлі будинок Миколаївської облдержадміністрації.
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