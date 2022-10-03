Опубліковано тексти "договорів" про включення до складу РФ "нових територій": які кордони вигадав Путін

До Держдуми на ратифікацію внесено тексти так званих “міжнародних договорів” про приєднання до Росії території чотирьох тимчасово окупованих українських регіонів.

У неділю, 2 жовтня, російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми РФ проєкти законів про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Відповідно до тексту “документів”, які з'явився у картотеці Держдуми, межі територій, які намагається анексувати Кремль, визначаються лінією “на день їхнього утворення”.

Зазначається, що “ДНР” та “ЛНР” стануть Росією у межах 2014 року, які були встановлені у їхніх “конституціях”.

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Для всіх чотирьох регіонів їхні межі “визначаються межами території, що існували на день утворення та день прийняття до Російської Федерації”.

Розгляд цих “законів” Держдума внесла в порядок денний на понеділок, 3 жовтня. Рада Федерації розгляне їх наступного дня — 4 жовтня.

Російський Конституційний суд не побачив у цих “документах” жодної невідповідності до основного закону РФ.

Нагадаємо, Путін 30 вересня підписав документи про “приєднання” частини України до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

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