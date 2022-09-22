"Опудала у формі, які будуть тільки ворон розганяти": Зеленський - про мобілізацію в РФ

Президент України Володимир Зеленський порівняв інформацію про мобілізацію росіян на війну проти України з одяганням опудала в полі у військову форму.

Кількість мобілізованих росіян на війну проти України неважлива, адже вони не мають військового досвіду та сприймаються як опудала у формі.

Про це сказав глава української держави Володимир Зеленський в інтерв'ю BILD.

"Він може привести навіть більше людей (ніж було заявлено, 300 тис. резервістів - ред.), але це не російські військові. Якщо на людину вдягнути форму — вона не стане військовим. Він може взяти опудало, яке стоїть в полі, й надягнути на нього військову форму, але воно буде тільки ворон розганяти. Йому все одно, скільки росіян загине", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський також заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів, через що оголосив часткову мобілізацію в РФ.