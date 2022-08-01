"Опущений пахан - вже не пахан": російський опозиціонер спрогнозував долю Путіна після деокупації Херсона

За словами Піонтковського, диктатор, який зазнав військової поразки, перестає бути диктатором, його зміщує власне оточення.

Якщо диктатор зазнав військової поразки, то найближче оточення змістить його з посади. Саме це чекає на Путіна, коли ЗСУ звільнять Херсон від російських окупантів.

Такою думкою в інтерв'ю телеканалу "FreeДом" поділився російський опозиціонер Андрій Піонтковський.

"Ви знаєте, це правило авторитарних держав і структур: диктатор, який зазнав військової поразки, він перестає бути диктатором. Його зміщує власне оточення. У всіх кримінальних структурах військово-політичного керівництва Росії — а воно саме таким і є, — (існує – ред.) золоте правило: опущений пахан — вже не пахан. Він вже частково пережив цю ситуацію. Фактично, війна Путіна стратегічно програна після провалу його бліцкригу і "взяття" Києва", — заявив Піонтковський.

Опозиціонер також повідомив, що один такий "Херсон" відбувся. Тут мається на увазі поразка російських військ в Київській області і подальша втеча. Тоді офіційні особи з РФ називали відступ спланованим, мовляв, взяття столиці України не входило в плани Росії, а основною метою завжди було "звільнення Донбасу".

За словами Піонтковського, першу очевидну поразку кремлівській пропаганді вдалося пом'якшити, а потім відвернути увагу людей. Але вдруге це не спрацює, і президента змістять.

Опозиціонер також згадав про двох членів так званої "еліти" РФ, яких можна назвати "більшими фашистами, ніж Путін". Йдеться про секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколу Патрушева і підприємця, а також основного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука. Як повідомив Піонтковський, ці люди штовхали Путіна на більш жорсткі сценарії, і якщо вони прийдуть до влади, то війна в Україні піде шляхом ескалації.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

Війна за кремлівський трон: хто очолить Росію після Путіна