Орбан цинічно висловився про війну в Україні і приголомшив заявою про західні війська

Прем'єр Угорщини вчергове наголосив, що його країна перебуває на боці миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід за крок до відправки своїх солдатів в Україну.

Про це пише видання Magyar Hang.

“Це не наша війна, а війна двох слов'янських народів, яку слід закінчити якомога швидше. Лідери Брюсселя, з іншого боку, вважають, що це їхня власна війна. Тим часом у цю війну втягується і НАТО, ще один розділ війни розпочався, коли було сказано, що, можливо, туди можна буде послати і солдатів. Ми все ще хочемо залишитися осторонь цієї війни. Поки на чолі Угорщини стоїть національний уряд, ми не будемо ставати на жодну зі сторін російсько-української війни”, — сказав Орбан.

Крім того, він заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг хоче створити українську місію Альянсу.

“Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну”, —повідомив прем'єр.

Орбан також упевнений, що з часом європейці почнуть підштовхувати свої уряди до миру.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав вітання очільнику Кремля Володимиру Путіну на честь його “переобрання” на пост президента РФ.

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