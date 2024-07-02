Орбан напередодні візиту до Києва анонсував "перші кроки" до миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні свого візиту до Києва анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Як пише видання Index, Орбана запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування в ЄС, щоб припинити війну в Україні.

"Якщо ви прочитаєте завтрашню пресу, ви побачите перші кроки", – сказав глава угорського уряду. Згодом стало відомо про його візит до української столиці.

Орбан також зазначив, що американці теж не можуть залишатись осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. Мовляв, у ЄС мають розуміти, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним.

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? Які ваші інтереси?" – сказав він.

Водночас Орбан зазначив, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

Нагадаємо, за даними видання FT, предметні переговори про вступ України до ЄС можуть відкласти до 2025 року через Угорщину.

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