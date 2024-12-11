Орбан після дзвінка Путіну заявив про "найнебезпечніші тижні" війни

Орбан запевнив, що робить усе можливе задля припинення вогню.
Після телефонної розмови з диктатором Путіним скандальний угорський прем'єр Орбан попередив про "найбільш небезпечні тижні" війни в Україні.
Про це політик написав у соцмережі Х.
"Сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів", – написав Орбан.
Нагадаємо, що 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань нацбезпеки Майком Волтцом.
Після поїздки до США Орбан сьогодні зателефонував до російського диктатора Путіна, з яким обговорив війну в Україні.
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