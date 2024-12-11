Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Орбан після дзвінка Путіну заявив про "найнебезпечніші тижні" війни

Орбан після дзвінка Путіну заявив про "найнебезпечніші тижні" війни

Віктор Орбан і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Орбан запевнив, що робить усе можливе задля припинення вогню.

Після телефонної розмови з диктатором Путіним скандальний угорський прем'єр Орбан попередив про "найбільш небезпечні тижні" війни в Україні.

Про це політик написав у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів", – написав Орбан.

Нагадаємо, що 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань нацбезпеки Майком Волтцом. 

Після поїздки до США Орбан сьогодні зателефонував до російського диктатора Путіна, з яким обговорив війну в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація