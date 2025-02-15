Орбан порівняв війну в Україні з "Афганістаном" для ЄС і заявив про "серйозну небезпеку"

Крім того Орбан натякнув, що Західна підтримка Києва може припинитися

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може перетворитися для Європейського Союзу на "Афганістан" — затяжний, виснажливий конфлікт, який поглинатиме ресурси та "не матиме виходу".

Про це він сказав під час розмови з Такером Карлсоном, колишнім ведучим Fox News, на пресконференції в Дубаї, передає Politico.

Орбан наголосив, що ЄС уже витратив сотні мільярдів євро на підтримку України у війні проти Росії, яка триває вже третій рік.

"Якщо президент Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко стати Афганістаном для Європейського Союзу", — заявив Орбан, порівнюючи ситуацію з 20-річною війною США в Афганістані.

"Нескінченний конфлікт, відсутність виходу, поглинання ресурсів, втрати людських життів, витрачання коштів. Це руйнує звичний порядок життя Європейського Союзу. Ми в серйозній небезпеці", — додав угорський прем’єр.

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Орбан також повторив наратив Кремля про те, що Росія нібито вторглася в Україну, щоб завадити її вступу до НАТО.

Водночас він відкинув звинувачення у проросійській позиції: "Я не прихильник Путіна, я прихильник Угорщини", — заявив він.

Орбан також натякнув, що Західна підтримка Києва може припинитися: "Моє серце з українцями, але у них великі, великі, великі проблеми", — зазначив він.

Раніше Орбан неодноразово блокував військову допомогу Україні, проте зрештою відступав під тиском партнерів по ЄС.

Нагадаємо, що на думку колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, тому не варто піддаватися панічним настроям.