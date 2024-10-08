Орбан порівняв Зеленського і Путіна: "вони хочуть воювати"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт просуває припинення вогню в Україні, в той час, як обидва президенти країн, що воюють, не хочуть припиняти бойові дії.

Про це Орбан сказав під час своєї пресконференції, запис якої він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають йти ні на компроміс, ні на мирні переговори. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть воювати, і це погано для Європи", — заявив угорський прем'єр.

Орбан повідомив, що запропонував інституціям ЄС та лідерам його країн-членів розробити "міжнародні кроки", які створять таке собі "миротворче середовище" навколо України та РФ, яке штовхатиме сторони конфлікту до діалогу, мирних перемовин і, зрештою, до припинення вогню.

"Замість того, щоб обговорювати позицію Глобального Півдня, зробімо вибір на користь співпраці з Глобальним Півднем. Але бразильці, арабські країни та Євросоюз мають разом створити мирну платформу та спробувати спільними зусиллями привести обидві сторони до припинення вогню", — заявив Орбан, додавши що його колеги в ЄС відхилили цю пропозицію.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала кредит ЄС для України. За словами угорського міністра, ЄС має ґрунтувати свої подальші кроки на тому, хто змінить Джо Байдена в Білому домі, і вирішувати питання кредиту після виборів президента США у листопаді.

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