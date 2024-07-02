Орбан пропонує Зеленському переговори з РФ та припинення вогню – у Раді відреагували

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 2 липня у Києві запропонував "припинення вогню" і перемовини з Росією.

Народний депутат та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в ефірі телемарафону наголосив, що приїзд Орбана – несподіваний, але дуже важливий візит.

"Він говорить про те, що, можливо, я сподіваюся, очільник Угорщини намагається почати історію відносин з Україною з чистого аркуша. Будемо сподіватися, що він щиро ставиться до цього. Єдине, що дійсно – досить неочікувана заява стосовно припинення вогню. Якою має бути відповідь? Вона вже є – формула миру президента Зеленського. Дуже добре, що Угорщина взяла участь в Глобальному саміті миру на підтримку цієї формули. Це добра ознака, але з іншого боку питання, як ми розуміємо цей заклик. Звертатися до країни, яка є жертвою агресії, яка потерпає від зовнішньої агресії, щоб вона погодилась на припинення вогню – це виглядає трошки незрозуміло, потребує пояснення", - зауважив Мережко.

Нардеп підкреслив, що будь-яке вирішення цього питання залежить від держави-агресорки, яка може в будь-який момент припинити вести вогонь і вивести свої війська з окупованих територій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Визнання вторгнення в Україні і пропозиція припинення вогню! Перші заяви Орбана в Україні

Нагадаємо, дипломат пояснив головну мету візиту прем’єра Угорщини до Києва.

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