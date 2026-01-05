- Дата публікації
Категорія
Війна
Орбан висловився про можливу поїздку Путіна до Будапешта
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі немає підстав для візиту Володимира Путіна до Будапешта через відсутність двосторонніх питань для переговорів.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі візит президента Росії Володимира Путіна до Будапешта є недоцільним. За його словами, між країнами відсутні двосторонні питання, які потребували б обговорення на такому рівні.
Про це Орбан повідомив під час пресконференції в понеділок, передає Reuters.
Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявляв про намір провести переговори з Володимиром Путіним у Будапешті. Втім, ця зустріч так і не відбулася.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає, що вже наступний 2026 рік може стати роком початку війни в Європі.