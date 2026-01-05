Орбан висловився про можливу поїздку Путіна до Будапешта

Віктор Орбан та Путін / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі візит президента Росії Володимира Путіна до Будапешта є недоцільним. За його словами, між країнами відсутні двосторонні питання, які потребували б обговорення на такому рівні.

Про це Орбан повідомив під час пресконференції в понеділок, передає Reuters.

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявляв про намір провести переговори з Володимиром Путіним у Будапешті. Втім, ця зустріч так і не відбулася.

Реклама

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає, що вже наступний 2026 рік може стати роком початку війни в Європі.