Війна
402
Орбан висловився про можливу поїздку Путіна до Будапешта

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі немає підстав для візиту Володимира Путіна до Будапешта через відсутність двосторонніх питань для переговорів.

Кирило Шостак
Віктор Орбан та Путін

Віктор Орбан та Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі візит президента Росії Володимира Путіна до Будапешта є недоцільним. За його словами, між країнами відсутні двосторонні питання, які потребували б обговорення на такому рівні.

Про це Орбан повідомив під час пресконференції в понеділок, передає Reuters.

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявляв про намір провести переговори з Володимиром Путіним у Будапешті. Втім, ця зустріч так і не відбулася.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає, що вже наступний 2026 рік може стати роком початку війни в Європі.

