“Орду треба нищити системно”: Ярош відреагував на вибухи в Бєлгороді

Після вибухів у російському Бєлгороді у суботу, 30 грудня, український громадсько-політичний діяч, екслідер “Правого сектору” та командувач “Української добровольчої армії” Дмитро Ярош заявив, що в Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було “безконтрольно проявляти ненависть”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Чи подобається мені як воно горить? Так. Але це - емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутні на війні”, - зауважив громадсько-політичний діяч.

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Ярош назвав “логічні” цілі для ударів українською зброєю на території держави-агресорки.

“Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд, будь-який боєприпас мають вражати логічні цілі: особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога тощо. У нас не так багато б/к, щоб ми могли дозволяти собі безконтрольно проявляти ненависть… Орду треба нищити методично і системно”, - наголосив він та закликав відкинути емоції.

Нагадаємо, вибухи у російському місті Бєлгород, які пролунали у суботу, 30 грудня, та викликали руйнування, у Міноборони держави-агресорки пояснили падінням уламків збитих українських ракет та реактивних снарядів.

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