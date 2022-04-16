Оренда житла в Києві та інших регіонах, як зміняться ціни в умовах війни

Повномасштабна війна Росії проти України сильно вплинула на весь ринок нерухомості. Читайте в матеріалі ТСН.ua думку експертів про те, як можуть змінитися ціни на оренду житла найближчим часом.

Київ та Київщина: ситуація з орендою житла

Наразі можна спостерігати ситуацію, коли більшість жителів Києва та області, які ще в кінці лютого-на початку березня втікали від воєнних дій на захід, починають повертатися до себе додому. І хоч влада все ще закливає людей не покидати місця тимчасового проживання, зачекати розмінування районів та налагодження роботи магазинів, тисячі автомобілів щодня їдуть зі сторони західних областей до Києва.

За словами експертів, повернення людей оживило і ринок нерухомості. Зокрема, оренди житла у великих містах. Коли ще місяць тому угод практично не було, сьогодні квартири знову почали здавати. Щоправда, ціна значно нижча, аніж раніше.

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) повідомив виданню "Сьогодні", що ринок оренди житла почав оживати в Києві на початку квітня 2022 року, коли ЗСУ прогнали окупантів з міст та сіл. Наразі видно, що жителі Київщини повертаються додому з західних областей України. Також в Київ прямують переселенці зі сходу, де зараз ведуться активні бойові дії. В середньому знижка на оренду житла у діючих та нових орендарів становить 30-50% в порівнянні з цінами, які були ще в середині лютого. Разом з тим Юрій Піта наголосив, якщо окупанти більше не наближатимуться до столиці, ринок потроху оживатиме, хоча ціни найближчим часом залишатимуться низькими.

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Експерт очікує, що в травні-червні оренда житла в Києві та області все ще буде досить низькою. А ось з липня можна очікувати на невелике підвищення вартості - приблизно на 10-20% від сьогоднішніх цін. Все це пояснюється великою пропозицією житла в столиці. Більше того, ті жителі, які до війни хотіли продати нерухомість, тепер будуть її скоріше пропонувати в оренду. Адже ціни на житло дуже впали.

Ще один фактор, який не дасть вартості оренди житла сильно вирости - зниження доходів населення. Поки економіка не буде перезапущена, а заробіні плати не виросли, не варто очікувати сильного здорожчання.

Ціни на оренду житла в регіонах

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На думку Юрія Піта в регіонах цінова динаміка також буде змінюватися. На це впливатимуть потоки переселенців та віддаленність від активних бойових дій. До прикладу, оренда житла в Одесі також впала в ціні (приблизно на 30-50% від вартості, яка була до війни). Причина тут зрозуміла - місто перебуває не так далеко від бойових дій, як західні та деякі інші регіони України. А ось в Дніпрі ціна оренда дещо зросла - приблизно на 10-15%. Експерт пояснює це тим, що до міста переїхало багато переселенців.

Проте, як зауважив Юрій Піта, з травня ціни повинні поступово падати. Люди почнуть повертатися додому, а тому ціни можуть навіть знизитися до тих, які були до 24 лютого 2022 року.