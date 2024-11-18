Організація із заборони хімзброї виявила газ, призначений для масового ураження, у ґрунті з місць боїв в Україні

Це перший випадок, коли в організації підтвердили використання газу, призначеного для масового ураження, в регіонах, де ведуться бойові дії в Україні.

Організація із заборони хімічної зброї вперше виявила газ CS, призначений для масового ураження, у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Його наявність заборонена конвенцією про використання хімічної зброї.

Про це йдеться у заяві Організації із заборони хімічної зброї.

Зразки для дослідження відібрали після інциденту, який стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області.

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"Аналізи призначених організацією лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранати і ґрунту, відібрані з траншеї, містять речовину… відому як CS", – зазначається у заяві.

Водночас в організації підкреслили, що у доповіді "не ставилася мета визначити джерело або походження токсичної хімічної речовини".

Це перший випадок, коли в організації підтвердили використання газу, призначеного для масового ураження, в регіонах, де ведуться бойові дії в Україні.

Нагадаємо, Росія масово використовує хімічні боєприпаси проти ЗСУ. У жовтні було зафіксовано 323 випадки застосування таких боєприпасів.

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