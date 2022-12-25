Організовував спортивне дозвілля окупантів: у Куп'янську директору стадіону повідомили про підозру

Мешканець Куп'янська, 65-річний чоловік, під час окупації населеного пункту обіймав посаду директора місцевого стадіону "Спартак". Він організовував футбольні матчі та свята для російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Від квітня по вересень він підтримував рішення та дії з боку Російської Федерації, збройних формувань та окупаційної адміністрації.

"Зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів, змагань на прилеглій території стадіону, наймав співробітників з комплексного обслуговування установи, а також проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського спрямування. Своїми діями він підтримував дії держави-агресорки та окупаційної адміністрації", - повідомляють правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ситуація у Куп'янську

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район.

Так, 25 грудня стало відомо, що на Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла населені пункти з танків, ствольної та реактивної артилерії. Внаслідок артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення.

Також стало відомо, що 18-річний зрадник із Куп'янська, який у червні із великою радістю розтрощив герб України, загинув у війні.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що росіяни знову спробують наступати на Куп'янськ на Харківщині.

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