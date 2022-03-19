Організовував вторгнення з Криму на Херсонщину: російському генералу повідомили про підозру

Організовував вторгнення з Криму на Херсонщину: російському генералу повідомили про підозру

Зазначається, що безпосередньо перед вторгненням він пояснив вишикуваному особовому складу необхідність ескалації війни, використовуючи наративи російської пропаганди.

Українська прокуратура оголосила командувачу 22-м армійським корпусом берегових військ Чорноморського флоту РФ про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.

Про це у суботу, 19 березня, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Правоохоронцями викрито командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ збройних сил РФ генерал-майора, який організував вторгнення 24 лютого 2022 року підлеглих військ з тимчасово окупованого півострову Крим на територію Херсонської області. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора російському генералу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосередньо перед вторгненням він пояснив вишикуваному особовому складу необхідність ескалації війни, використовуючи наративи російської пропаганди. Російський генерал особисто закликав підлеглих військовослужбовців зі зброєю в руках «захистити» народ так званих «ДНР/ЛНР», захопити та приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як начебто її історичні території.

"Встановлено, що участь у віроломному нападі на Україну беруть, серед інших, і підпорядковані підозрюваному 126 окрема Горлівська Червонопрапорна, ордену Суворова бригада берегової оборони - військова частина 12676, та 127 окрема розвідувальна бригада - військова частина 67606, які входять до складу вказаного армійського корпусу", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні триває 24 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 06:00 19 березня 2022 року щодо російського вторгнення. ЗСУ знищили кілька колон, з десяток повітряних цілей та генерала окупантів.

Знищено близько 50 російських окупантів і 1 російський літак - Генштаб ЗСУ