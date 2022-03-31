"Організували привітну зустріч": на Київщині Тероборона знищила техніку окупантів (фото)

Також захисники ліквідували загарбників.

У Київській області захисники із Територіальної оборони знищили 5 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Також, крім техніки, українські захисники ліквідували і російських окупантів.

"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманої засмаги більше не захотів повертатися додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну воювати проти російських окупантів прибули добровольців з різних країн. Для цього був сформований Інтернаціональний легіон.

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