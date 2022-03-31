"Організували привітну зустріч": на Київщині Тероборона знищила техніку окупантів (фото)

Також захисники ліквідували загарбників.
У Київській області захисники із Територіальної оборони знищили 5 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Також, крім техніки, українські захисники ліквідували і російських окупантів.
"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманої засмаги більше не захотів повертатися додому", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україну воювати проти російських окупантів прибули добровольців з різних країн. Для цього був сформований Інтернаціональний легіон.
Читайте також:
- У Львові за підозрою у держзраді взяли під варту "політичного експерта" Гліба Ляшенка
- За минулу добу до України повернулися 23 тисячі осіб
- Застосували "Гради" і "Смерчі": російська армія протягом доби завдала майже 50 ударів по Харкову