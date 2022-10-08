Організувати вибух на Кримському мосту могли спецслужби України – The Washington Post

Офіційний Київ наразі не підтверджував і не спростовував причетності до вибуху на Кримському мосту.

Організаторами вибуху на Кримському мосту могли бути українські спецслужби. Проте Україна наразі офіційно не брала на себе відповідальності за те, що трапилося.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на надійне джерело в українському уряді.

"Представник українського уряду заявив The Washington Post, що за нападом стоять спецслужби країни, хоча Київ не сказав, що несе відповідальність – навіть тоді, коли високопосадовці глузували з Москви. Український уряд написав у Twitter: "Болісний опік", – йдеться у матеріалі видання.

Журналісти WP не змогли дізнатися більше подробиць щодо авторів "бавовни" на Кримському мосту.

Що кажуть Україна та Росія про Кримський міст

Після того, як про вибух на Кримському мосту 8 жовтня дізналася вся Україні і не тільки, офіційні особи дуже загадково коментували подію. Так, секретар РНБО Олексій Данілов опублікував у Мережі цікавий допис із зображенням охопленого вогнем мосту та відеонатяком на день народження президента РФ Володимира Путіна.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував емодзі мосту. А СБУ жартома перефразувала вірші Кобзаря на тему Кримського мосту.

Водночас голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу привітав "українські спецслужби", припустивши, що держава може бути причетна до вибуху на Кримському мосту.

Щодо Росії, то там посипалися вже перші погрози. Глова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький залякує "невідворотними наслідками" в разі підтвердження "українського сліду" у вибуху.

Горить кримській міст: перші фото та відео в "Сніданку.Вихідний"

Читайте також: