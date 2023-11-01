Організував схему для ухилянтів: СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України

Служба безпеки України та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для незаконного виїзду за кордон ухилянтів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити “потрібних людей” у систему “Шлях” нібито як волонтерів.

“Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини. За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі “клієнтів” за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича. Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

“Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що ДБР та СБУ провели обшуки у нардепа Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування. Проте нардеп спростував інформацію, що у нього були слідчі.

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