Оріхів за 6 годин переживає по 200 обстрілів, але в місті досі залишаються мешканці із дітьми

Місто Оріхів, що в Запорізькій області, російські війська буквально намагаються знищити, воно потерпає від артилерії та систем залпового вогню.

У місто регулярно прилітає заборонена зброя, зокрема фосфорні снаряди, та тут залишається родина із шістьма дітьми, яку волонтери намагалися евакуювати, йдеться в ТСН.

Мераб Хасая - волонтер, який до 24 лютого був успішним підприємцем б'юті-сфери. Тепер допомагає евакуювати людей із небезпечної території, зокрема з Оріхова. Місцеві кажуть, їхнє місто буквально намагаються стерти з лиця землі, його постійно обстрілюють, зруйновані цілі вулиці.

Буквально за день місто, каже волонтер, змінилося до невпізнаваності. Окупанти звідси усього за 3 кілометри, а днями Оріхів за 6 годин обстріляли понад 200 разів.

Волонтери намагаються швидко роздавати всім, кого зустрічають, провізію. Олена Кобак із 8-річним сином Владом розповідають, майже весь час проводять у підвалі. Тут чекає на порятунок багатодітна родина Дем'яненків, у них шестеро дітей. Найстаршій дитині - вісім.

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І їхній батько Дмитро до повномасштабного наступу працював складачем поїздів. Та коли роботи не стало, почав підробляти копачем могил. «Я пішов ями копати, іншого виходу в мене не було. Почали людей ховати, кого снарядом убило, у кого через прильоти не витримало серце, зупинилось. Грошей треба було, звик. Дітям же не скажу, що немає за що купити поїсти. Це виходить по 700-750 гривень», - розповідає Дмитро.

Кажуть, виїжджати страшно, але діти дуже жахаються вибухів, які тут припиняються рідко. І мріють якнайшвидше опинитися там, де тихо. Родина вантажиться до волонтерського авто. Обстріляний Оріхів нарешті залишається позаду, незабаром родина буде у відносно безпечному Запоріжжі. Мераб і надалі обіцяє допомагати цій родині, бо добре знає, як складно починати з нічого. Його родина теж це пережила. «Я сам із Грузії, Абхазія окупована. У мене там два будинки стоять окуповані. Я знаю, що це таке. І в мене тато помер на війні, коли мені був рік, і коли ми переїхали з Абхазії, у нас нічого не було взагалі - ні домівки, нічого. І я знаю, що це таке, з нуля піднятися», - каже волонтер.

Зараз від життя в Абхазії у нього залишилися лише вирвані фото з альбому на згадку. «Альбом повністю не візьмеш, і виривали все, що було», - каже Мераб.

А головне - рідні поруч, які врятувалися завдяки тому, що поїхали з окупованої території.

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