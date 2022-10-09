"Орки сказилися": в ОВА заявили про масований обстріл РФ Сумщини (фото руйнувань)

Внаслідок обстрілів російською окупаційною армією прикордоння Сумщини станом на 12:00 зафіксовано понад 50 "приходів".

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, гатити росіяни почали о 7 ранку. Окупанти обстріляли три громади області: Шалигинську, Ворожбянську, Великописарівську.

Також читайте Як після підриву Кримського мосту буде розвиватися ситуація на фронті: відповів експерт

"Ніч у нас минула тихо, а на ранок орки сказилися. Обстріли прикордоння почалися о 7 ранку, вже зафіксовано понад 50 приходів", - повідомив Живицький.

За його даними, Шалигинську громаду обстріляли росіяни із РСЗВ, 30 приходів о 7 ранку.

Ворожбянська громада опинилися від ворожим огнем о 7:35. Росіяни відкрили вогонь із САУ (152мм), зафіксовано 21 удар.

Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. Деталі уточнюються, постраждалих серед людей, попередньо, немає.

Великописарівську громаду після 9 ранку атакував російський міномет.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють прикордоння Сумщини. Так, від вечора 6 жовтня до ранку 7 жовтня російська армія обстрілювала чотири громади в Сумській області. У результаті ворожих атак зафіксовані руйнування.

Обстріли РФ на Сумщині поновилися і 8 жовтня - було зафіксовано 55 ворожих "прильотів" по селах. Внаслідок обстрілів поранення зазнав один чоловік, а також зафіксовані руйнування.

Тим часом командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв попередив, що РФ стягує мобілізованих на Сумський напрямок.

Коментуючи це, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кремль справді може намагатися перекинути війська на європейську частину своєї території. Але це перспектива не кількох днів, а кількох місяців.

Читайте також: