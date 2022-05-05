"Орки, welcome to hell": артилерія знищила одразу три САУ ворога, які обстрілювали українців

59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка показала, як відпрацювала по ворогу.

За один підхід українські військові із 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищила три самохідні артилерійські установки ворога, які обстрілювали українські населені пункти.

Як це відбувалось показали на відео.

«Ловіть чергову серію блокбастеру «Орки, welcome to Hell». Спойлер: арта ЗСУ проти арти Мордору, добро перемогло, знищивши три САУрони. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Генеральний продюсер - ЗСУ. У ролі орків – орки. (При зйомці фільму постраждала не одна тварюка)», - підписали відео військові.

Зачекались нових відео, як ми нищимо рашистів та їхню техніку? Ловіть чергову серію блокбастеру «Орки, welcome to Hell» Спойлер: арта ЗСУ проти арти Мордору, добро перемогло, знищивши три САУрони. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Генеральний продюсер - #ЗСУ У ролі орків – орки. (При зйомці фільму постраждала не одна тварюка). Далі буде… #stoprussia #єТАНЧИК Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Сухопутні війська ЗС України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Опубліковано 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Четвер, 5 травня 2022 р.

Де саме відбулося знищення окупантів - не уточнюється. Відомо, що зараз ворог активно наступає на Ізюмському напрямку.

А раніше у військовослужбовців бригади імені Чорних Запорожців після бою з'явилась нова техніка, а от у ворога мінуси серед особового складу.

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