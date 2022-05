"Орки, welcome to hell": артилерія знищила одразу три САУ ворога, які обстрілювали українців

Зачекались нових відео, як ми нищимо рашистів та їхню техніку? Ловіть чергову серію блокбастеру «Орки, welcome to Hell» Спойлер: арта ЗСУ проти арти Мордору, добро перемогло, знищивши три САУрони. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Генеральний продюсер - #ЗСУ У ролі орків – орки. (При зйомці фільму постраждала не одна тварюка). Далі буде… #stoprussia #єТАНЧИК Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Сухопутні війська ЗС України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine