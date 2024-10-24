"Ось і весь мій прогноз": Сенцов відповів, скільки Україна ще буде воювати

Командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов із посиланням на свій військовий досвід та ситуацію на фронті закликав українців відкинути ілюзії на швидке закінчення війни, адже у Росії є потенціал продовжувати наступ, поки не буде досягнута мета кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це йшлося у розмові українського режисера, ексбранця Кремля і командира штурмової роти в 47-й бригаді з ведучою ТСН.ua Марічкою Падалко.

"З огляду на свій військовий досвід і картину, яку я бачу на полі бою, ситуація важка. І ми повинні не лише говорити, а щось робити, виправляти це, адже вона буде погіршуватися. Ми всі знаємо наші фактори: економічні, політичні, соціальні... Росія свій "каток" не зменшує. Так, в неї є свої проблеми, але і в нас їх вистачає. Ми повинні їх вирішувати, аби перемогти. Ось і весь мій прогноз", – сказав Сенцов.

Він також порадив відкинути сподівання на швидке завершення війни і тверезо поглянути на реальну ситуацію.

"Ми плутаємо наші бажання з реальною ситуацією. Потрібно цього позбутися і подивитися дорослими очима на цю проблематику: на нас напав ворог, який хоче знищити нас, як націю, як державу. Прагне нас роздробити і захопити більшу частину. Це його мета. Путін поставив цю мету і йому байдуже на все інше", – зазначив він.

Олег Сенцов запевнив, що в РФ вистачає ресурсів для великої і тривалої війни. І, на жаль, міжнародні антиросійські санкції цьому не заважають.

"У нього (Володимира Путіна – ред.) для цього все є: людські, військові ресурси, партнери – країни-ізгої, гроші – "кубишка-запас", яку санкції, на жаль, не знищили. Грошей в нього вистачає. Ні на які перемовини він не піде, ба більше, на тих позиціях, на яких ми би хотіли. В нього позиція одна: здайтеся. Ось і все. А ми зараз не в тій ситуації, що можемо щось вимагати. На жаль", – висловив думку Сенцов.

Нагадаємо, раніше командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов висловлювався про службу, ротацію і бронювання. На його думку, всі українські чоловіки, які можуть служити в армії, мають бути готовими до цього.

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