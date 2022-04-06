"Ось такий у нас "рускій мір": Арестович показав руйнування в Чернігові та пояснив, як два міста врятували Київ

"Ось такий у нас "рускій мір": Арестович показав руйнування в Чернігові та пояснив, як два міста врятували Київ

До Чернігова прийшли російські солдати, і в місті з’явилися нові загиблі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відвідав пам’ятник загиблим захисникам Чернігова під час Другої світової війни сьогодні, 6 квітня, та показав руйнування, які влаштували військові РФ.

"Це пам’ятник загиблим захисникам Чернігова під час Другої світової війни. Але прийшли сюди російські солдати, і у Чернігові з’явилися нові загиблі. Всі ці уламки, що лежать на пам’ятнику, всю розруху, яку ви бачите зараз, - це все російські військові принести в місто. На пам’ятнику до сих пір лежить вінок, тільки він присвячений уже не тільки тим, хто загинув в 1941-1945 роках, але й тим, кого розстріляли у 2022-му. Ось такий у нас "рускій мір", - скзаав він.

Арестович пояснив, яку важливу роль у війні Росії проти України зіграли міста Чернігів та Суми.

"Слава чернігівчанам і сумчанам, які захистили Київ. Якби не Чернігів та Суми і їхній героїчний супротив, Київ, ймовірно, був би взятий, або принаймні потрапив у дуже скрутне становище. Його б обійшли, а далі супротивник перерізав би дорогу між Львовом та Донецьком. Грубо кажучи, розрізав би Україну навпіл, а це ніякої військової допомоги, ніяких поставок, а це б означало кінець української державності у її сучасному прояві. Чернігівчани врятували Київ разом з сумчанами. Врятували Україну, за що їм низький уклін і вдячність", - додав радник ОП.

Опубликовано Олексій Арестовичем Среда, 6 апреля 2022 г.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська бояться, що світ побачить пекло, яке вони влаштували в Маріуполі.

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