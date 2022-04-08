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Осадча показала щемливий лист 9-річного хлопчика мамі, яку вбили окупанти: "Дякую за дитинство"

Осадча показала щемливий лист 9-річного хлопчика мамі, яку вбили окупанти: "Дякую за дитинство"

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Осадча показала щемливий лист 9-річного хлопчика мамі, яку вбили окупанти: "Дякую за дитинство"

instagram.com/kosadcha

Коли родина втікала машиною з Гостомеля, її розстріляли російські окупанти.

Ведуча та засновниця Telegram-каналу з пошуку дітей Катерина Осадча поділилася щемливим листом, написаним 9-річним хлопчиком Толею мамі, яку вбили окупанти.

Як розповіла Осадча, родина намагалася машиною виїхати з окупованого Гостомелю, проте не встигла – їх розстріляли російські загарбники:

"Вони втікали на машині з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мама загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг в машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди і забрали до себе у підвал", - поділилася Катерина.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Після трагедії хлопчик написав листа мамі, у якому подякував їй за дитинство і написав, що мама "не дарма його виховувала". Дитина пообіцяла гарно поводитися, щоб потрапити до раю і зустрітися з мамою.

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