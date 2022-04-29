Осадча про заяву Симоньян про Третю світову: "Наскільки масштабним може бути пизд*ць в головах громадян РФ"

Ведуча Катерина Осадча була шокована заявою російської пропагандистки Маргарити Симоньян про те, що ніж програти Україні, Росії ліпше розпочати Третю світову і, якщо знадобиться, закінчити все ядерним ударом.

Про це вона днями заявила у прямому ефірі російського каналу. Осадча поділилася фрагментом цього дивного спітчу у Instagram і доволі емоційно відреагувала на нього:

"Залишу це тут, аби розуміти, на скільки масштабним може бути п*здець в головах громадян Росії. Готова до Третьої світової… Дійсно, чому ні, пральних машинок по світу дофіга, а одягу різного ношеного, відправляти і відправляти… А ядерна війна вона буде десь? Чи вони вже собі забронювали місця в спеціальному раю для росіян? Це ж буде, напевно, імпортозамінний рай, що до того був пеклом", - написала Осадча.

До речі, днями від "рупору Кремля" Симоньян дісталося російському шоумену Максиму Галкіну. Пропагандистка його назвала "мерзотою" та "геєм, який одружився з літньою жінкою". А все через те, що Галкін виступає проти війни та засуджує дії російської влади.

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