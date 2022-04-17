Осадча розповіла, як допомагає шукати зниклих людей: "Знаходили незаконно депортованих до РФ"

А Юрій Горбунов поділився, чим займається під час війни.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали допомагати українцям у ці тяжкі часи.

В ефірі телемарафону Осадча розповіла, що разом з командою "Світського життя" допомагає шукати зниклих цивільних. До слова, вони створили Telegram-канал "Пошук зниклих" та вже знайшли понад півтори тисячі людей.

"Від перших днів війни ми з командою створили Telegram-канал "Пошук зниклих". За цей час, за 53 дні війни нам вдалося знайти понад півтори тисячі людей. На жаль, поки що запитів набагато більше, ніж тих, кого ми знаходимо", - поділилася Катерина.

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Алла Мазур / скріншот з відео

До слова, ведуча розповіла, що були такі випадки, коли зникли знаходили на території РФ.

"Є такі випадки, і вони не поодинокі. Люди знаходять шляхи, як вийти на зв’язок з рідними. Ми, своєю чергою, публікуємо в Telegram-каналі інформацію, яка допоможе людям, які опинилися у Росії, які були незаконно евакуйовані туди", - розповіла Осадча.

А от Юрій Горбунов займається волонтерством. Він входить до складу Громадського об'єднання "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії" та необхідні для фронту речі.

Юрій Горбунов / скріншот з відео

"Від початку війни спілка активно запрацювала, у кожного є свій напрямок. Це стосується абсолютного всього, крім зброї. Це і автомобілі, і бронежилети, і медикаменти, в тому числі і автомобілі швидкої допомоги. Два вже автомобілі на фронті, у вівторок ми передамо третій, а четвертий вже на кордоні", - поділився ведучий.

Читайте також: