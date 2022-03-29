Ошукала біженців на 17 тисяч грн: кіберполіція викрила жінку, яка здавала в оренду вигадані квартири

Зловмисниця нещодавно сама тікала від обстрілів.

Одеська кіберполіція викрила жінку, яка здавала в оренду біженцям квартири, яких не існує.

Як пише пресслужба Нацполіції України, З1-річна жителька Харківщини, яка нещодавно сама тікала від обстрілів, вирішила підзаробити на своїх земляках. Волонтери безкоштовно надали їй житло, натомість вона влаштувала собі "бізнес".

Так, в Мережі зловмисниця знаходила авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України. Далі жінка телефонувала їм і пропонувала в оренду квартиру у Львові, якої навіть не існує.

"Від протиправних дій постраждав харків'янин, котрий намагався врятувати свою родину від постійних обстрілів. Аферистка отримала від нього 17 тисяч гривень на банківську картку в якості передплати, а після – зникла", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці може загрожувати до восьми років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

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