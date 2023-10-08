"Осінь та зима стануть рекордними за кількістю атак по Україні": Ігнат про ворожі обстріли

В Повітряних силах вважають, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

Зокрема, за даними Ігната, понад 500 безпілотників Росія вже застосувала проти України у вересні.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати більше систем ППО, оскільки взимку очікується "багато атак" з боку РФ як дронами, так і ракетами.

"Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - наголосив президент.

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