Осінь-зима: у Зеленського заявили про ймовірність затяжної війни проти Росії

Осінь-зима: у Зеленського заявили про ймовірність затяжної війни проти Росії

Війна з Росією може тривати аж до зими, припускають в Офісі президента.

Війна з окупантами може тривати до осені-зими, адже ні Україна, ні Росія не може зупинитись.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До осені – зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини", — сказав Подоляк.

Він звернув увагу, що на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей місцеві не підтримують "русскій мір" і окупантів.

"Тому війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "рускому мірі" жити", — наголосив представник ОП.

Подоляк переконаний, що українські військові витримають. А військово-політичне керівництво нашої країни намагається всіляко мінімізувати втрати.

"Ключовий аспект у тому, що ми, на відміну від Росії, цінуємо життя людей. Для Росії їхній військовий контингент – ніщо, це покидьки", — пояснив він.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що інформація про постачання зброї Україні має бути закритою.

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