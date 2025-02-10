Осінтери встановили руйнування в Волгограді після візиту невідомих дронів (фото)

Під час атаки далекобійними БпЛА по Волгограду 3 лютого територія НПЗ сильно постраждала. Осінтери назвали об'єкти, які зазнали ураження.

Про це пише "КіберБорошно".

Внаслідок атаки БпЛА на території нафтопереробного заводу було пошкоджено такі об'єкти:

Будівлю на периметрі установки сповільненого коксування – 48.504026,44.623043; Сонячні панелі – 48.492502,44.618057; Волгоградську ТЕЦ – 48.501714,44.606877; Ймовірно, промислову будівлю через дорогу від НПЗ – 48.487087,44.607438.

"Пошкоджень може бути більше, але роздільна здатність знімка та тіні, що створюють будівлі на території, не дають побачити всю картину. А кращий знімок коштує в районі 1000 доларів", – зауважили у телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом.

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