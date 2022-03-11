Уламками розтрощило голову і перерізало горло: у Дніпрі дивом врятували 20-річну дівчину зі Львова

Уламками розтрощило голову і перерізало горло: у Дніпрі дивом врятували 20-річну дівчину зі Львова

Дівчину доправили в лікарню без шансів на життя, але лікарі зробили диво.

У Дніпрі лікарі дивом врятували 20-річну Валентину зі Львова, яка отримала важке мінно-вибухове поранення поблизу Запоріжжя. Уламками дівчині розтрощило голову і перерізало горло, вона не могла дихати.

Про це розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Вона з ранами на голові, з перерізаним горлом, в якому встромлена канюля для дихання, без шансів на життя була доправлена до Мечникова", - написав Риженко.

За його словами, за три доби в реанімації лікарі зробили неможливе - дівчина почала підійматися та розмовляти. Вона не втратила голос, підкреслив лікар.

"Перед важкою операцією на голові її розкішне метрове волосся було зрізане. Валя за ним дуже шкодує, сказала своєму коханому Дмитру, що піде під вінець тільки тоді коли воно хоч трохи відросте", - розповів Риженко.

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