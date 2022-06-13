Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уламки ракет зруйнували будинки: російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя

Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уламки ракет зруйнували будинки: російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя

Російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя.  

До поліції надійшло понад десять повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, окупанти били по приватним будинкам. У багатьох з них вибуховою хвилею повиносило вікна та пошкодило двері. Від уламків ракет руйнацій зазнали дахи домівок, також посічені стіни будинків, господарчих будівель та гаражних приміщень.

“За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали доказові матеріали збройного злочину та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

© Міністерство внутрішніх справ України
Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, що ракетні удари були по Прилуках. Влада евакуйовує жителів чотирьох сіл.

Читайте також:

13 червня – День звільнення Маріуполя: місто вдруге переживає окупацію рашистів

13 червня – День звільнення Маріуполя: місто вдруге переживає окупацію рашистів
Наступна публікація