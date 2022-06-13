Уламки ракет зруйнували будинки: російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя

Уламки ракет зруйнували будинки: російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя

Російські окупанти вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Гуляйполя.

До поліції надійшло понад десять повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, окупанти били по приватним будинкам. У багатьох з них вибуховою хвилею повиносило вікна та пошкодило двері. Від уламків ракет руйнацій зазнали дахи домівок, також посічені стіни будинків, господарчих будівель та гаражних приміщень.

“За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали доказові матеріали збройного злочину та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, що ракетні удари були по Прилуках. Влада евакуйовує жителів чотирьох сіл.

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