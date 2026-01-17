"Осман" заявив про кризу в застосуванні штурмових підрозділів на фронті

Військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Системне використання штурмових підрозділів як тимчасового резерву для «гасіння пожеж» на фронті залишається однією з ключових проблем у ЗСУ, що негативно впливає на стабільність оборонних рубежів.

Про це заявив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осмáн», коментуючи організацію бойової роботи штурмових частин у Telegram.

«Величезною проблемою в штурмових військах залишається задача „пожежогасіння“.Штурмові полки та батальйони фактично є хабом резерву, з якого бойові роти та батальйони відправляються в підпорядкування бригадам, що просідають під тиском ворога», — сказав він.

За словами Бунятова, замість системного застосування штурмових полків як повноцінних бойових одиниць, їх особовий склад розпорошується між підрозділами, які втратили контроль над ділянками фронту. Це, на його думку, знижує ефективність як самих штурмових частин, так і загальної оборони.

Він також наголосив, що логіка передачі підготовлених штурмовиків у підпорядкування проблемних бригад залишається незрозумілою протягом тривалого часу.

«Навіщо віддавати більш-менш навчених бійців командиру „Х“ бригади, якщо штурмовий полк може повноцінно зайняти проблемну смугу і взяти в підпорядкування людей „Х“ бригади — загадка, яку ніхто не може розгадати вже щонайменше 2 роки».

Окремо Бунятов звернув увагу на різницю в підходах до управління боєм між командирами штурмових підрозділів і окремими командирами бригад. За його словами, частина командирів штурмових полків і батальйонів уже довела здатність ефективно стабілізувати лінію оборони навіть у критичних умовах.

«Є командири штурмових полків та батальйонів, які давно довели, що можуть якісно управляти боєм та намертво стабілізувати лінію оборони, на відміну від тих командирів бригад, що за чашкою кави відправляють придані штурмові групи відбивати позиції, які вже прої…и, але про це не доповіли», — сказав він.

