"Основа для поразки нікуди не зникла": Данілов пояснив, чому росіянам не вдасться затяжна війна

За словами Данілова, Україна має дотримуватися жорсткого прагматизму у відстоюванні національних інтересів, а також поважати інтереси союзників, друзів та партнерів.

Історія доведела, що прогресують суспільства вільних, держави рабів не витримують конкуренції. Якщо росіянам не вдалася блискавична війна, чому має вдатися затяжна? Основа для поразки нікуди не зникла.

Про це написав у своїй колонці в "Українській правді" секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Україна перебуває у стані принципово іншої війни, ніж 2022 року

"Україна і світ зіткнулися з війною принципово нового типу – химерним гібридом окопних тактик та мережевих технологій, помножених на шалену динаміку змін. Війна у 2023 році – це принципово інша війна, ніж у 2022-му", – зазначив Данілов.

За його словами, Україна 2023 року – це зовсім інша країна, ніж була торік. Сили оборони України зараз і вчора – це якісно інша армія.

Він також надав характеристику армії, що переможе у цій битві.

"Швидкість змін має значення, виграє той, хто сміливіший, креативніший та інноваційніший", – зазначив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Він зауважив, що на полі бою відбувається змагання воль і технологій, за майже два роки війни українська армія в цьому плані здолала шлях, який в інших випадках триває століттями.

"Зараз українські Сили оборони пишуть нові бойові статути, закладають теорії і практики ведення воєн нового типу, формують важливі уроки", – додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Які уроки винесла країна під час війни

Перш за все Данілов зауважив, що впевненість у перемозі і цінності свободи – це абсолютний імператив. Тож, якщо, люди не вірять у перемогу України, вони не мають перебувати у владі та в командуванні.

Від початку війни Україна не лише зберегла виробничі потужності, але й з кожним місяцем нарощує кількість і номенклатуру, вважає Данілов.

"Урок третій. Наука і технології – фундамент держави. Так, найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони невілювати різницю у російській кількості українською якістю, а інженери і конструктори БПЛА створили новий рід військ", – додав він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони також торкнувся теми НАТО і перспективи України щодо вступу до Альянсу.

"Досвід війни, набуті важкою кров’ю знання дозволяють створити вже сьогодні унікальну українську військову школу і проводити навчання за "українським стандартом". У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи", – сказано у повідомленні.

"Анти Будапешт": ніяких розмитих гарантій безпеки

За словами Данілова, лише ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги мають право на існування.

"Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала", – додав він.

Мобілізація в Україні

Щодо мобілізації, яка триває в країні, Данілов зауважив: вона спирається на підготовлені резерви і чітку систему обліку. На сьогодні, за його словами, "держава знає про кожного свого військовозобов’язаного більше, ніж коли-небудь".

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що окупанти РФ зазнають таких великих невдач в Криму, яких вони ще ніколи не бачили. Він також додав, що , що російський Чорноморський флот буде зазнавати великих втрат.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.