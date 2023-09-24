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Основна мета контрнаступу ЗСУ на півдні: відповідь майора запасу НГУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Основна мета контрнаступу ЗСУ на півдні: відповідь майора запасу НГУ

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українська армія обійде Токмак, взявши його в оточення, припускає майор запасу НГУ.

Головною ціллю українських військових на підвні під час контрнаступу є унеможливити постачання російських сил, і для цього ЗСУ не будуть штурмувати Токмак Запорізької області.

Таку думку висловив вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його припущення, українська армія обійде Токмак, взявши його в оточення.

"Ніхто не робитиме жодних лобових штурмів у Токмаку, його просто обходитимуть. Скільки він протримається в оточенні важко сказати, ймовірно це питання кількох тижнів", - розповів Гетьман.

Він впевнений, що окупанти будуть захищати це місто. Для цього вони навколо нього зробили фортифікаційні укріплення.

"Там проходить залізниця, яка є головною логістичною артерією росіян. Вона підживлює все південне, херсонське, кримське угруповання росіян. Керченським мостом теж може щось пересуватися", - пояснив Гетьман.

Як раніше повідомляли в британській розвідці, росіяни готуються до наступу українських сил на Токмак Запорізької області та посилюють оборону навкола міста.

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Дата публікації
Перегляди
193
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