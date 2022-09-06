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Основна увага ворога зосереджена на утриманні займаних рубежів та нанесенні авіаційних ударів - оперативне командування "Південь"

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Основна увага ворога зосереджена на утриманні займаних рубежів та нанесенні авіаційних ударів - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

В операційній зоні на півдні України стан та положення противника суттєвих змін не зазнали.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Основна увага його була зосереджена на утриманні займаних рубежів, завданні авіаційних ударів в напрямку   Малої Сейдеменухи, Правдиного, Білогірки.

З метою покращення тактичного положення противник провів штурмові дії в напрямку Шмідтового і Тернових Под, силами зведеного підрозділу, зокрема, із застосуванням спецпризначенців. Але успіху не мав.

За день ворог здійснив 24 авіаційних та 3 ракетних удари.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1952
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