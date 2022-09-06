Основна увага ворога зосереджена на утриманні займаних рубежів та нанесенні авіаційних ударів - оперативне командування "Південь"

В операційній зоні на півдні України стан та положення противника суттєвих змін не зазнали.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Основна увага його була зосереджена на утриманні займаних рубежів, завданні авіаційних ударів в напрямку Малої Сейдеменухи, Правдиного, Білогірки.

З метою покращення тактичного положення противник провів штурмові дії в напрямку Шмідтового і Тернових Под, силами зведеного підрозділу, зокрема, із застосуванням спецпризначенців. Але успіху не мав.

За день ворог здійснив 24 авіаційних та 3 ракетних удари.

По обіді росіяни двічі скерували свої «Урагани» на Криворізький район.

В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечений газовід - сталася пожежа, яку оперативно приборкано.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

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