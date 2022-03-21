Основна “здобич” — ворожі безпілотники: у Повітряних силах розповіли здобутки української ППО

За минулу добу збито 4 БПЛА, 1 літак та 2 крилаті ракети.

У Повітряних силах ЗСУ відзначають зменшення інтенсивності авіанальотів з боку окупаційної армії РФ. Тепер росіяни за допомогою безпілотників фіксують наслідків своїх ракетно-бомбових ударів.

Як повідомили у вечірньому зведенні, інтенсивність ворожих нальотів зменшується другу добу поспіль.

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“Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські засоби ППО “приземлили” один ворожий літак, а також збили дві крилаті ракети.

Загалом від початку російського вторгнення російські окупанти втратили уже 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

У Повітряних силах також повідомили про успішні дії ударної авіації, яка відпрацювала по наземних цілях. “Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі”, - уточнили у повідомленні.

Нагадаємо, від початку бойових дій Росія завдала 291 ракетний удар, застосувала 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, загалом здійснила 1403 авіаційних нальоти.

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