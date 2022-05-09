"Основне поле битви - це південь і схід України": у Міноборони розповіли про ситуацію на окупованих територіях

"Основне поле битви - це південь і схід України": у Міноборони розповіли про ситуацію на окупованих територіях

Найзапекліші бої наразі тривають в Донецькій, Луганській областях та поблизу Харкова, а на Херсонщині українська держава “специфічними методами” не дозволяє Росії реалізувати псевдореферендуми.

Українські військові тримають оборону і не дають окупантам завоювати нові території.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

“У нас зараз основне поле битви - це південь і схід України. І дійсно, російська армія спочатку ставила мету глобальну - одразу проковтнути всю Україну, захопивши Київ, зараз вони намагаються все це поділити, умовно кажучи, на зони чи на шматки, чи частини областей. І дійсно, вони рухаються. Якщо подивитись, це в основному схід, і вони намагаються насамперед – це Донецька, Луганська області, і там тривають запеклі бої, там обстріли йдуть по всій лінії фронту, там складна ситуація, зокрема і гуманітарна. Але разом з тим зараз намагаються захопити Херсонську область, бої тривають і на Харківщині. На Харківщині їх дещо відсунули”, - повідомила Маляр.

Нагадаємо, секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсона і заявив, що нібито "Росія тут назавжди". Турчак вважає, що український Херсон "житиме і розвиватиметься разом з Росією". Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів загарбникам, що заяви Росії про проведення будь-яких референдумів на українській території є "абсолютно нікчемними".

Прямий зв'язок із Херсоном: як живуть на окупованій території

Читайте також: